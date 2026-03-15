        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Sivasspor tek attı 3 aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Emre Gökay (Dk. 65 Aly Malle), Charisis (Dk. 65 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Dk. 7 Bekir Turaç Böke)

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Dk. 58 Serkan Göksu), Dokanovic (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Bardhi (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Benny, Barış Ekincier (Dk. 58 Kosoko), Batuhan Çelik

        Gol: Dk. 45 Glumac (Kendi kalesine) (Özbelsan Sivasspor),

        Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Fidan, Dk. 62 Cihat Çelik, Dk. 85 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+1 Aaron, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Özbelsan Sivasspor)

