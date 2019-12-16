Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona ererken haftanın kazananı Demir Grup Sivasspor oldu. 15. haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde lider giren Sivasspor, 15. haftayı, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 6 puana yükselterek kapadı.

Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk eden Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek puanını 33'e yükseltti ve liderliğini korudu. Aynı gün Beşiktaş'ın evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetmesiyle Sivasspor, siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını 6'ya, Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını da 8'e yükseltti.

Cumartesi günü Galatasaray'ın Ankaragücü'yle evinde 2-2 berabere kalmasıyla birlikte sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını da 9'a yükseltti.

15. haftanın kapanış maçları ise bu akşam oynandı. Başakşehir evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve haftayı 26 puanla kapadı. Trabzonspor da evinde Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu ve 26 puanda kaldı. 33 puandaki Sivasspor, iki rakibiyle de arasındaki puan farkını 7'ye yükseltmiş oldu.

15. hafta sonunda Sivasspor 33 puanla liderliğini sürdürdü. 27 puandaki Başakşehir ikinci, 27 puandaki Beşiktaş üçüncü, 26 puandaki Trabzonspor dördüncü, 25 puandaki Fenerbahçe beşinci ve 24 puandaki Galatasaray ise altıncı sırada yer aldı.