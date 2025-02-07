Sivasspor'a kupada hükmen mağlubiyet cezası!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-0 kazandığı Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Net Global Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına Aynı müsabakada Net Global Sivasspor Kulübü sporcusu Murat Paluli hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.