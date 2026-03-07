Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 yendi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Charisis, Cihat Çelik (Dk. 67 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Bekir Böke), Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Ethemi, Manaj
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 86 Wellington), İbrahim Akdağ, Rroca (Dk. 68 Halil Can Ayan), Roshi, Ezeh (Dk. 86 Diaby), Diouf (Dk. 68 Fernandes)
Gol: Dk. 35 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 89 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 60 İshak Karaoğul, Dk. 82 Abdullah Çelik, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)