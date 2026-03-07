Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keçiörengücü tek attı üç aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 yendi.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Charisis, Cihat Çelik (Dk. 67 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Bekir Böke), Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Ethemi, Manaj

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 86 Wellington), İbrahim Akdağ, Rroca (Dk. 68 Halil Can Ayan), Roshi, Ezeh (Dk. 86 Diaby), Diouf (Dk. 68 Fernandes)

        REKLAM

        Gol: Dk. 35 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 89 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 60 İshak Karaoğul, Dk. 82 Abdullah Çelik, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da cami inşaatında göçük; 1 yaralı

        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.   Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi. İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çe...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı