Sivasspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen EMS Yapı Sivasspor, 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor, 5. eleme turuna çıktı.
Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Hakan Arslan ve 25. dakikada Ahmed Musa kaydetti. Arnavutköy Belediyespor'un tek golü ise 45. dakikada Harun Özcan'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Cantuğ Temel topu kale çizgisinden çıkardı.
19. dakikada Abdulkadir Parmak, ceza sahası içinde düşürülünce hakem Alparslan Şen, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Arslan, topu ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Murat Paluli'nin pasında topla buluşan Ahmed Musa, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Ahmed Musa'nın sert şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in üzerinden ağlara gitti: 2-0.
45. dakikada İrfan Akgün'ün sağ kanattan ara pasında defansın arkasına sarkan Harun Özcan, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
İlk yarı 2-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada Appindangoye'nin hatalı pasında topla buluşan Harun Özcan'ın kaleci Erhan Erentürk'le karşı karşıya kaldı. Harun Özcan'ın vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu ayakları ile kurtardı.
65. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Hakan Arslan sert vurdu. Top kale direğinden oyun alanına döndü.
Maç 2-1 kazanan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.