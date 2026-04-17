Sivasta devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:01
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ EVK EDİLDİ
Şerafettin Şenkaya (81) idaresindeki traktör, Onarı köyü arazi yolunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve traktördeki kardeşi Hayrettin Şenkaya (68) yaralandı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Şenkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Şenkaya ise Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
