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Sivil Cephe oyuncuları kimler? Sivil Cephe filmi konusu ne?

Sivil Cephe, aksiyon tarzını sevenlerin dikkatini çeken filmler arasında yer alıyor. Sivil Cephe filmi ilk kez 2013 yılında izleyici ile beyaz perdede buluştu ve tüm dikkatleri üstüne çekti. İşte Sivil Cephe filmine dair detaylar

Sivil Cephe

Sivil Cephe filmi konusu ne? Sivil Cephe oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 43 milyon dolarlık hasılata sahip Sivil Cephe filminin çekimlerine 1 Ekim 2012'de New Orleans çevresinde başlanmıştır. Sivil Cephe filminden ayrıntılar haberimizde.

SİVİL CEPHE OYUNCULARI KİMLER?

Gary Fleder'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sivil Cephe filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham (Phil Broker),James Franco (Morgan "Gator" Bodine),Winona Ryder (Sheryl Marie Mott),Kate Bosworth (Cassie Bodine Klum),Chuck Zito (Danny "T" Turrie),Frank Grillo (Cyrus Hanks),Rachelle Lefevre (Susan Hetch),Clancy Brown (Sheriff Keith Rodrigue) ve Christa Campbell (Lydia) yer alıyor.

SİVİL CEPHE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Phil Broker (Jason Statham) eski bir DEA ajanıdır. Motosikletçi çetesini çökertmek için gittiği yerde işler ters gider ve bu patronunun oğlunun hayatına mal olur. Bu yüzden bir bunalıma girer ve işini bırakır. Broker bu sıkıntılı hayattan bıkmıştır ve kurtulmaya karar vermiştir. Daha sonralarda 9 yaşındaki kızı Maddy'nin güvenliği için küçük, ıssız ve sakin bir kasabaya yerleşirler. Maddy, okulda kendisine bela olan çocuk ile kavga eder ve onu defeder. Bu olay Broker'ın yerel Meth uyuşturucu lideriyle doğrudan bir çatışma içine girmesini sağlayacaktır. Geçmişinde olan motosiklet çetelerinin de bu olaya katılması ile durum daha da karmaşık hale sarar. Broker sadece tek bir şey düşünür ve o da kızını korumaktır. Bunun için de elinden geleni yapmaya hazırdır.

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