- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.
Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönettiği belirtilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek için talep edilen cezalar belli olacak. Darbe sırasında Ankara’da TBMM, Özel Harekat, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi kritik adresleri bombalayan isimler için istenen cezalar belli olacak.
BATMAZ’DAN İLGİNÇ SAVUNMA
Duruşmada söz alan sivil imam sanık Kemal Batmaz, ABD’li heyetin de katıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan sorgusuna dair açıklamalarda bulundu. Duruşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından kendisine ABD'ye yaptığı seyahatler ve 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ Elebaşı Gülen ve firari sivil imam Adil Öksüz ile irtibatlarına dair sorular yöneltildiğini söyledi. Batmaz şöyle devam etti:
"Adil Öksüz'ü tanıyıp tanımadığımı sordular, tanımadığını söyledim. 'Adil Öksüz'den talimat aldın mı?' diye sordular. Almadığımı söyledim. 'Darbe gecesi neredeydiniz?' sorusunu yönelttiler. Arkadaşımın evinde olduğumu belirttim. 'Gülen'i tanıyor musunuz? Onunla görüştünüz mü?' şeklindeki soruya da 'hayır' cevabını verdim. Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. Onlara 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum' dedim. Bu sözün ardından Ramazan Dinç, 'Tanımadığınız kişiyle alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim. Ramazan Dinç, '(Gülen) Melek değil mi?' dedi. Ben de 'Bir kesime terör deniliyorsa sürekliliği olması lazım’.”
MÜTAALA BEKLENİYOR
Diğer sanıklarının beyanlarının alınmasıyla devam eden duruşmaya öğle arası verildi. Öğleden sonra savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.