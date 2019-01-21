Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönettiği belirtilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek için talep edilen cezalar belli olacak. Darbe sırasında Ankara’da TBMM, Özel Harekat, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi kritik adresleri bombalayan isimler için istenen cezalar belli olacak.

BATMAZ’DAN İLGİNÇ SAVUNMA

Duruşmada söz alan sivil imam sanık Kemal Batmaz, ABD’li heyetin de katıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan sorgusuna dair açıklamalarda bulundu. Duruşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından kendisine ABD'ye yaptığı seyahatler ve 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ Elebaşı Gülen ve firari sivil imam Adil Öksüz ile irtibatlarına dair sorular yöneltildiğini söyledi. Batmaz şöyle devam etti:

"Adil Öksüz'ü tanıyıp tanımadığımı sordular, tanımadığını söyledim. 'Adil Öksüz'den talimat aldın mı?' diye sordular. Almadığımı söyledim. 'Darbe gecesi neredeydiniz?' sorusunu yönelttiler. Arkadaşımın evinde olduğumu belirttim. 'Gülen'i tanıyor musunuz? Onunla görüştünüz mü?' şeklindeki soruya da 'hayır' cevabını verdim. Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. Onlara 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum' dedim. Bu sözün ardından Ramazan Dinç, 'Tanımadığınız kişiyle alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim. Ramazan Dinç, '(Gülen) Melek değil mi?' dedi. Ben de 'Bir kesime terör deniliyorsa sürekliliği olması lazım’.”

MÜTAALA BEKLENİYOR

Diğer sanıklarının beyanlarının alınmasıyla devam eden duruşmaya öğle arası verildi. Öğleden sonra savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.