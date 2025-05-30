Siyah Kalp final bölüm izle! Show TV ile Deha 34. son bölüm izle tek parça
Siyah Kalp final bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin Tims&B Productions imzalı sevilen dizisi Siyah Kalp, 29 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin son bölümünde, Sumru bütün zorlukları yenerek evlatları ve Tahsin ile mutlu olmak ister. Ancak Sumru'yu bu mutluluk yolunda büyük bir sınav beklemektedir. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 34. son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...
Siyah Kalp final bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ece Uslu, İlker Aksum, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan gibi başarılı oyuncuları buluşturan Siyah Kalp dizisinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 34. son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
SİYAH KALP’İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Peri ve Cihan arasında yaşananları duymak Melek’i üzerken Cihan ona durumu anlatmaya çalışır.
Fakat Cihan’a karşı hayal kırıklığına uğrayan Melek onu dinlemek istemez.
Peri, sebep olduklarından memnundur ama yaptıkları onun yanına kalmayacaktır.
Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar.
Aile ile vedalaştıktan sonra balayına çıkarlar.
Her şeyini kaybeden Hikmet, Esat’ı tehdit etmeye devam eder.
Samet Şansalan’ın mirasının açıklanacağını duyunca umutlanır fakat o da herkes gibi beklenmedik bir sürprizle karşılacaktır.
Sumru bütün zorlukları yenerek evlatları ve Tahsin ile mutlu olmak ister.
Ama Sumru’yu bu mutluluk yolunda büyük bir sınav beklemektedir.
SİYAH KALP FİNAL BÖLÜM İZLE
29 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 34. bölümünü (final) Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.