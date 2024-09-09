SHOW TV’de yayınlanacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, ‘Siyah Kalp’ perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Şansalan soyadını taşıyan üç kardeş Cihan, Esat ve Harika hem kendilerine hem de ailelerine karşı beklenmedik sınavlarla karşılaşacak. Cihan Şansalan (Burak Tozkoparan), Samet’in ilk evliliğinden olan iyi niyetli ve ailesine bağlı oğludur. Ancak karmaşık aile ilişkileri onu sürekli bir mücadele içinde bırakır. Esat Şansalan (Genco Özak), Sumru ve Samet'in oğlu. Babasının onu başarısız görmesini kabullenmiş gibi gözükse de hala kendini ona ispatlama çabasında. Harika Şansalan (Derin İnce) Sumru ve Samet'in kızı. Kıskanç, kaprisli bir kişiliğe sahip. Kibirli tavırlarıyla sürekli çevresindekilere karşı üstünlük taslamaya çalışır.