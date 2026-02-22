Siyasi liderler birlikte iftar yaptı

Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar programına, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile çok sayıda davetli katıldı. Programda siyasi liderler tarafından birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

"ÜLKEMİZİN MENFAATİ İÇİN BİR VE BERABER OLMAMIZ GEREKİR"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmasında, "7 Ekim 2023 tarihinde İsrail denen haydut devlet, Gazze’ye saldırmaya başladı. O günden bu tarafa Gazze’de 70 binden fazla insanı katletti. Türkiye’de yaşayan insanlar Gazze’deki soykırımı lanetlediler, önleyebilmek için gayret gösterdiler. Bizim bulunduğumuz coğrafya uzun yıllardır karmaşaların çok rahat yetiştiği bir coğrafya. Bugün tüm siyasi partiler Terörsüz Türkiye Komisyonu’na üye verdiler. Sadece ülkemizin menfaati için bir ve beraber olmamız gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "71 binin üzerinde çoğu kadın ve çocuk olan Filistinlilerin katledildiği böyle bir süreçte bizlerin hep birlikte davranmaları son derece önemlidir. Saadet Partisi'nin geleneksel iftarlarına, Adalet Sofraları ismini vermesini son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.