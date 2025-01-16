Siyasilerden peş peşe açıklama

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Ateşkes konusunda anlaşılması sonrasında siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz. Gazze'nin ayağa kalkması, mazlum Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların yeterli ve kesintisiz olarak ulaştırılması için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Kalıcı siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin davasını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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İki devletli adil bir siyasi çözüm, bölgemizin barış ve refahı için de olmazsa olmazdır. Farklı ülkelerden ve çeşitli kimliklerden insanların bu süreçte ortaya koydukları 'insanlık ittifakı' hiçbir zaman unutulmayacaktır. İşgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırıları karşısında insanlığı ve insani değerleri canlarıyla ayakta tutan kahraman Filistin halkını saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin halkının haklı mücadelesi ve onurlu direnişinin, insanlık cephesinin sesi olmaya devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır. Filistin'in özgürlüğü ve haklarının teslimi, sadece bir halkın değil, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerine yer verdi.

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarının, Filistin halkının özgürlüğü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

REKLAM "Bu amaçla, Gazze'deki her olumlu gelişme, kalıcı barışa uzanan yolda çok önemli bir aşamadır. Bir kez daha saygıyla andığımız Filistin şehitlerinin aziz hatıraları hürmetine, mazlumların zaferinin mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Filistin halkının özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir devlete sahip olması, uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğudur. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması, bölgede kalıcı huzurun ve adaletin tesisi için zorunludur. Türkiye olarak, millet ve devlet ortak bir duruşla, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız, Filistin'deki kardeşlerimizledir, mücadelelerinin onurlu ve adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tamdır." AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur." ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığının tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ettiğini belirtti. Hamas ile İsrail arasında ateşkes mutabakatına varılmasını buruk da olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Çelik, paylaşımında şunları kaydetti: "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz." CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır." ifadelerini kullandı.