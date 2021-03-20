Skoda’dan Muslera’ya çiçek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Skoda’dan Muslera’ya çiçek

Geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında Skoda ile girdiği pozisyonda talihsiz bir şekilde sakatlanan Fernando Muslera’ya mücadele öncesinde Skoda çiçek verdi.

Skoda’dan Muslera’ya çiçek

Geçtiğimiz sezon Rize’de oynanan karşılaşmada Milan Skoda ile girdiği pozisyondan sonra Fernando Muslera'nın ayağı kırılmış ve uzun bir süre tedavisi süreci geçirmişti. Skoda bu olayı unutmadı. Süper Lig’in 31. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Rizespor maçı öncesinde Skoda, Muslera’ya çiçek verdi. İkili daha sonra birbirlerine sarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bülent Uygun: Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik
FUTBOL"Galibiyeti hak ettik"
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi
FUTBOLİtalya'da 2019-2020'un en iyisi seçildi
UEFA'dan Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiasına soruşturma
FUTBOLIrkçılık iddiasına soruşturma
Galatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti
FUTBOLGalatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti
Hasan Kartal: “Rizespor olarak iyi oynadık ve kazandık”
FUTBOL“İyi oynadık ve kazandık”
Fatih Terim sarı kart gördü
FUTBOLFatih Terim sarı kart gördü
Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü
FUTBOLEmre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü
Christian Luyindama ve Marcao cezalı duruma düştü
FUTBOLHem Luyindama hem Marcao cezalı!
Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru
FUTBOL235 milyon sterline yeni sponsor!
Galatasaray: 3 - Çaykur Rizespor: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan kendini yaktı!