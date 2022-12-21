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Haberler Gündem Skype Hesap Silme: Skype Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Skype hesap silme: Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Özellikle pandemi zamanında ortaya çıkan Skype ve Microsoft Teams gibi toplantı yapılan uygulamalar oldukça dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de Microsoft hesabınız üzerinden erişimin yapılabildiği tüketici hizmetlerinden olan Skype.

Skype Hesap Silme: Skype Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Bazen belli sebeplerden dolayı Skype hesabınızı kapatmak ve silmek isteyebilirsiniz. Peki Skype hesap silme adımları neler? Skype hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Bunları biliyor musunuz? Merak etmeyin, yazıyı okuyarak bütün detayları öğrenebileceksiniz. İşte bütün bilgiler…

Skype Hesap Silme Adımları

Öncelikle sizlere adım adım Skype hesabını kalıcı olarak kapatma yönteminden bahsedeceğiz. Böylece kısa sürede hesabınızı kapatabileceksiniz.

Skype hesap silme aslında o kadar da uzun süren bir işlem değildir. Haydi gelin hep birlikte sürece bakalım:

  • - Öncelikle Microsoft hesabınıza/ Skype hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.
  • - Bilgilerinizi girin ve doğrulama adımlarını geçin.
  • - Hesap kapatma yazan seçeneğe tıklayın.
  • - Size sunulan sebeplerden birini seçin ve hesap kapatma nedeniniz olarak belirleyin.
  • - Sonrasında ‘Hesabı kapatmak için’ işaretlemeyi yapın.
  • - Karşınıza çıkan bütün maddeleri okuyarak işaretlemeniz de gerekiyor. Bunu yapmadan ilerleyemezsiniz.
  • - Bitti yazısına tıkladığınızda Skype hesabınız kapanmış olacak.
  • - Eğer bu işlemlerden emin olamazsanız, Skype müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz ve onlar yardımıyla işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tabi ki hesap kapatma işlemini tamamladıktan hemen sonra hesabınız ve bilgileriniz silinmeyecek. Microsoft 60 gün size süre tanıyor. Eğer bu süre içerisinde hesabınızı tekrar açmazsanız o zaman kalıcı olarak silinecektir.

Skype Silinirse Ne Olur?

Skype hesabı ne zaman silinir artık biliyorsunuz. Bu sebeple de Skype silinirse ne olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi size küçük bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Eğer birden fazla Microsoft hesabınız varsa çok dikkatli olmalısınız. Çünkü Skype ve Microsoft hesabı bağlantısını kaldırma yani hesap silme sırasında yanlışlıkla bütün Microsoft hesaplarınızı silebilirsiniz.

Eğer bunu yaparsanız kayıtlı bütün belgeleriniz de yok olacaktır. O yüzden seçenekleri çok dikkatli okuyun ve bu işlemi hızlı yapmamaya çalışın.

Şimdi gelelim önemli sorunun cevabına: Skype silinirse ne olur?

  • - Eğer Skype için kullandığınız hesap üzerinden müzik, film ya da oyun gibi satın almalar yaptıysanız tamamı silinir
  • - Uygulamalarınız arasında Skype hesabına bağladıklarınız varsa, artık çalışmayacaklar
  • - OneDrive, Hotmail ya da Outlook gibi platformlarda erişiminizi kaybedebilirsiniz. Çünkü Microsoft hesapları nereye bağlıysa biri silinince diğerlerindeki verileri de kayboluyor.
  • - Buna ek olarak uygulamalar içerisine sakladığınız, yedeklediğiniz resimler, dosyalar varsa hepsi silinecek.

Öncesinde bunların tamamını yedeklediğinizden emin olmalısınız. Siz doğru adımları uygulasanız bile en ufak bir yanlışınız bütün bilgilerinizin ve verilerinizin gitmesine sebep olabilir.

Skype ve Microsoft Bağlantısı Kaldırılabilir mi?

Böyle durumlarda verilerin de silinmemesi için iki platformun bağlantısının kalkıp kalkmayacağı da fazlasıyla merak ediliyor. Size şöyle söyleyelim: Skype hesabınız zaten bir Microsoft hesabı olarak kaydedildiyse, bu iki uygulamayı birbirinden ayıramazsınız.

Tam da bu yüzden yedeklemelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önlemlerinizi alırsanız Skype hesabınızı sildikten sonra da endişe etmenize gerek kalmayacak.

Ama bazen, Skype hesabı oluşturulurken Microsoft ile bağlantı kurulmuyor. Bu da verilerinizin doğru yedeklenmemesine sebep olabilir ama yine de bağlantı kurulmadıysa Skype hesabınızı kapatmanız daha kolay olacaktır.

İşte gördüğünüz üzere Skype hesap silme işlemleri o kadar da karışık değil. Sadece birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekecek. Yedeklemeler ve kontroller ile bu süreci kısa sürede tamamlayabilirsiniz ve hesabınızı silebilirsiniz. 60 gün içerisinde Skype hesabınıza giriş yaparsanız da silme işleminiz iptal edilir, tekrar sıfırdan işlemlere başlamanız gerekir. Bu yüzden tamamen silinmesini istiyorsanız, hiç giriş yapmamalısınız.

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