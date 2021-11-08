Son yıllarda Avrupa pazarlarına girmek için fırsat kollayan Çinli otomotiv üreticileri, birer birer Türkiye'ye de otomobillerini getiriyor. Bu markalardan elektrikli araç markası Skywell, Ulubaşlar Grubu’nun otomotiv şirketi Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yaptı.

SKYWELL ET5 FİYATI

Çinli markanın yüzde yüz elektrikli modeli ET5 Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunulurken, otomobilin fiyatlarının ise 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değiştiği açıklandı. 3 farklı donanım seviyesi ile Türkiye'ye gelen otomobilin menzil değeri ise 520 km olarak açıklanıyor.

SKYWELL ET5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.698 mm uzunluk, 1.908 mm genişlik, 1696 mm yükseklik ve 2.800 mm’lik aks. mesafesi değerleriyle ebatsal veriler bazında sınıfında öne çıkan ET5, buna paralel olarak 467 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca aracın kullanım alanı koltuklar yatırıldığında 1.141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Aynı zamanda, en büyük panoramik sunroof ve akıllı indüksiyonlu elektrikli bagaj kapağı ile donatılmıştır.

ET5’in altyapı elemanlarına bakıldığında 150 kW’lık güç üreten elektrik motoruyla donatıldığını görüyoruz. Bu motorla birlikte kullanıcılar 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor. 520 kilometre menzile olanak sağlayan batarya içinse Ulu Motor tarafından 8 yıl 150 bin kilometre garanti süresi veriliyor.

SKYWELL’in sahip olduğu akıllı teknolojiler, günümüzün ve yakın geleceğin otomobillerinden beklenen teknolojik özellikleri fazlasıyla karşılıyor. Araçta yer alan Skylink bağlantı sistemi ile kapsamlı bir dijital dünya, kullanıcı ve yolculara sunuluyor. Sistem, otomobil ve ev arasında akıllı bir bağlantı entegrasyonunu sağlıyor. Ayrıca aracın multimedya LCD ekranına yüklenebilen Skyworth, Midea, JD, Huawei, Alibaba gibi çeşitli akıllı ev teknolojisi uygulamaları, entegre ve akıllı bir ekosistemi beraberinde getiriyor.

'25 ARAÇ TÜRKİYE'YE GELMEDEN SATILDI'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, "Markanın yüzde yüz elektrikli modeli ET5, yaz aylarında Avrupa’da Almanya ve Romanya gibi ülkelerin yanı sıra, kısa süre önce İsrail’de de pazara sunuldu. Kasım ayı itibarıyla da biz de ilk modelimizi Türkiye’de satışa sunduk. İlk 25 adetlik siparişimizi henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden almayı başardık. 2021 yılsonuna kadar hedefimiz ise 100 adetlik bir satışa imza atmak. Önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüğümüz ülkemiz pazarında, ET5 ile 1000 adetlik bir satışı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kalıcı bir iş birliğine adım attıklarını kaydeden Ulubaş, "Önümüzdeki 5 yıl, 5 yeni elektrikli modeli pazara sunacağız. Skywell’in sadece bir distribütörü değil, aynı zamanda Ar-Ge süreçlerinde de birlikte çalışan bir iş ortağıyız. Bu kapsamda yazılım geliştirme tarafını burada sağlıyor ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Dolayısıyla kendimizi, küresel alanda başarı hedefleyen bu markanın önemli bir parçası olarak konumlandırıyoruz" değerlendirmelerini yaptı.

8 YIL GARANTİ İLE GELDİ

Elektrikli araçlar konusunda tüketicinin en büyük merakının servis konusunda olduğunun da altını çizen Mahmut Ulubaş, "Türkiye’nin her neresinde olursa olsun, servis hizmeti ve satış sonrası programımız sayesinde mobil servis görevlilerimiz ile müşterimize gideceğiz. Aracı hem şarj edip hem de hafif bakımlarını gerçekleştireceğiz. Uzaktan yapılabilecek güncellemeleri mobil yolla yapacağız" bilgisini verdi.

Ulubaş, ET5 modelinde aracın bataryası için 8 yıl 150 bin kilometre garanti süresi verildiğini de kaydetti. 4698 mm uzunluğa, 1908 mm genişliğe, 1696 mm yüksekliğe ve 2.800 mm’lik aks mesafesine sahip ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

TOGG'A RAKİP OLACAK

Yüzde yüzde elektrikli bir model olan Skywell ET5, 2022 sonunda yollara çıkacak Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobile de rakip olacak.

300 km veya 500 km menzil sağlayan pil konfigürasyonlarından birinin seçilebileceği TOGG da, 8 yıl boyunca pil garantisi sunacak.

TOGG'un arkadan çekişli (RWD) versiyonları 200 beygir güç, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 400 beygir güç sunacak. Otomobilin, AWD çekiş sistemi ile 0-100 km/saat hızlanmasını 4.8 saniyede, RWD çekiş sisteminde ise 100 km/saat hıza 7.6 saniyede ulaşması bekleniyor.