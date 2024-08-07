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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Slavia Prag: 3 - Union Saint-Gilloise: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Slavia Prag: 3 - Union Saint-Gilloise: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slavia Prag, evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yenerek büyük avantaj elde etti. Turu geçecek takım, Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi halinde sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:22
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        Slavia Prag, evinde avantajı aldı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi durumunda muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Slavia Prag, evinde Union Saint-Gilloise'ı 3-1 mağlup etti.

        Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 42. dakikada Chory, 58. dakikada ise Dorley kaydetti. Union SG'nin tek golü 73. dakikada Buzek'in kendi kalesine attığı golle geldi.

        Union SG'de Fuseini, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

        Mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü Union SG'nin stadında oynanacak.

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