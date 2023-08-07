Haberler Dünya Slovenya'da sel faciası: Zarar 500 milyon euroyu aşabilir

Slovenya'da sel faciası: Zarar 500 milyon euroyu aşabilir Slovenya'da son günlerde meydana gelen sel, etkisini korumaya devam ediyor. Sel, Slovenya'nın Koruska bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Ajanslar Giriş: 07.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 07.08.2023 - 10:13 facebook

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Slovenya Başbakanı Robert Golob selin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin batı, kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen selin sebep olduğu hasarın 500 milyon euroyu aşabileceğini ifade etti.

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"Slovenya'nın tarihinin en kötü doğal afetle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin üçte ikisinin ani sellerden etkilendiğini" kaydeden Golob, altyapının yanı sıra binlerce ev ve işyerinin hasar gördüğünü ve bu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların helikopter ve botlarla tahliye edildiğini söyledi.