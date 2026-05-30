        Haberler Sağlık SMA hastası Bala İkra yardım bekliyor

        SMA hastası Bala İkra yardım bekliyor

        Erzurum'da SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Bala İkra Kırmızıgül'ün tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi ve gönüllüler, Bala İkra'nın hayata tutunabilmesi için destek çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde henüz 13 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan Bala İkra Kırmızıgül için zaman daralıyor.

        Kırmızıgül ailesinin ocak ayında valilik izni almasıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler, Türk Telekom ve Vodafone hatlarından 6577'ye 'BALA İKRA' yazarak 50 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca Hakan Kırmızıgül adına açılan TR42 0001 0013 8365 3784 1450 16 IBAN numaralı hesaba, açıklama kısmına 'Bala İkra' yazarak bağışta da bulunulabiliyor.

        Aile, "Her bağış Bala İkra'nın yarınlarına nefes olacak" diyerek destek istediklerini belirtti.

        Kızı için yardım beklediklerini söyleyen Hatice Kırmızıgül (35), “Desteklerinizi esirgemeyin. Bala İkra’ya umut ve destek olun” diye konuştu.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
