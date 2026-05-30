SMA hastası Bala İkra yardım bekliyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde henüz 13 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan Bala İkra Kırmızıgül için zaman daralıyor.

Kırmızıgül ailesinin ocak ayında valilik izni almasıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler, Türk Telekom ve Vodafone hatlarından 6577'ye 'BALA İKRA' yazarak 50 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca Hakan Kırmızıgül adına açılan TR42 0001 0013 8365 3784 1450 16 IBAN numaralı hesaba, açıklama kısmına 'Bala İkra' yazarak bağışta da bulunulabiliyor.

Aile, "Her bağış Bala İkra'nın yarınlarına nefes olacak" diyerek destek istediklerini belirtti.

Kızı için yardım beklediklerini söyleyen Hatice Kırmızıgül (35), “Desteklerinizi esirgemeyin. Bala İkra’ya umut ve destek olun” diye konuştu.