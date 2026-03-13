Sónar Istanbul 2026 tüm line-up açıklandı

Müzik, inovasyon ve yaratıcılığı bir araya getiren Sónar Istanbul, 10–11 Nisan 2026’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek özel 10. yıl edisyonu için elektronik müziğin global yıldızlarından oluşan kadrosunun tamamını açıkladı. %100 Müzik katkıları ve Kia alt sponsorluğunda gerçekleşecek festival, on yıllık keşif ruhunu geleceğe taşıyarak 10. yılını elektronik müziğin dünya çapındaki öncü isimlerinden oluşan etkileyici bir kadroyla kutlamaya hazırlanıyor.

Eric Prydz

Sónar Istanbul 2026, elektronik müzik dünyasının kraliçesi Charlotte de Witte ve bir diğer global yıldız Eric Prydz ile 10. yılında müzikseverleri iki dev isimle karşılıyor. Bu iki isme, duygusal derinliğiyle Apparat, neşeli dünya ritimleriyle Polo & Pan, ileri sahne performanslarıyla Stef Mendesidis ve Cora Novoa, deneysel ses manzaralarıyla Novi_sad eşlik edecek.

Festivalin enerjisi Gerd Janson’ın house seçkileri, LOVEFOXY’nin canlı seti ve CEM b2b SALOME’un özel performansıyla zirveye ulaşacak. Sónar’ın keşif ve disiplinlerarası vizyonunu yansıtan bu kapsamlı program, Sónar+D Istanbul ile de destekleniyor. Açık çağrı aracılığıyla sanatçıları bir araya getiren Sónar+D Istanbul, 10–11 Nisan’da Zorlu PSM’de teknoloji ve dijital kültürün geleceğine odaklanıyor.

Sónar Istanbul 2026, elektronik müzik dünyasının farklı köşelerinden gelen ve dans pistlerine damga vuran isimlerle line-up’ını daha da genişletiyor.

Charlotte de Witte

Halina Rice, elektronik ses ile görsel tasarımın iç içe geçtiği sürükleyici sahne deneyimiyle dans pistini yeni boyutlara taşıyor. Arman Akıncı & Eren Eren’in uzun soluklu birlikteliği Mémoire Affective, Damla Tek ile birlikte elektronik müziğin farklı katmanlarını bir araya getiren dinamik bir set sunuyor. Disco Tarantula, dinamik elektronik melodiler ile duygusal tınıların dans pistinde buluştuğu bir an yaratırken, Gizem b2b Volkan derin groove’lar ve kusursuz geçişlerle şekillenen akıcı bir setle kabinde yer alıyor.

groove4lovers, house müziğin zengin dokularını enerjik bir kulüp atmosferinde buluştururken Gülnihal, çok katmanlı bir elektronik müzik yelpazesinden beslenen güçlü bir performans sergiliyor. Lady Starlight, analog makinelerin ve elektronik enerjinin dans pistini ele geçirdiği canlı performansıyla festivali sarsarken, Marlò b2b Günce Acı sürükleyici ritimler ve kesintisiz hareket duygusuyla yüksek enerjili bir performans sunuyor.

Gizem b2b Volkan

Murathan Özbek & Serdar Ormancı, nostaljik tınılarla çağdaş elektronik enerjiyi buluşturan bir performans sergilerken, Ögem Yılmaz türler arası çeşitlilik ve ortak enerji üzerine kurulu canlı bir performansla sahnede olacak. Pleizel, atmosfer, doku ve titizlikle inşa edilmiş bir enerji etrafında şekillenen canlı setini sunarken Sali Chandler b2b Bayram Özcan, plaklar arasında kurdukları diyalogla hafıza ve ortak enerjiyi bir araya getiren bir performansa imza atıyor.

Istanbul Modular Ensemble, doğaçlama, katmanlı dokular ve modüler synthesizer’ların sınırsız olanaklarını bir araya getiren canlı performansıyla sürekli dönüşen bir elektronik ses manzarası yaratıyor. Filtered Presence. Atoraye and p0x0., kaydırmalı hareketler, görsel dokular ve parçalanmış verilerle dijital yüzeyleri çözerek izleyiciyi çok katmanlı bir görsel-işitsel deneyime davet eden bir canlı performans sunuyor. superbebek, akışkan ve dinamik seçkileriyle dans pistini sürekli hareket halinde tutarak kolektif bir ritim deneyimi yaratıyor.

Son olarak Zeynep Erbay, house müzik kültüründen beslenen özenle kurgulanmış dans pisti anlatımıyla 10. yıl coşkusuna ortak oluyor.

Damla Tek

Sónar’ın 10. yılını yeniden yorumlayan görsel-işitsel performanslar ve deneysel enstalasyonlar, festivalin keşif ve disiplinlerarası vizyonunu tamamlıyor.

30×N, hesaplama, ses ve ışığın eş zamanlı geliştiği dinamik bir deneyimle algoritmalar ve izleyici arasındaki gerçek zamanlı etkileşimi sorgularken anGy:he, teknoloji, ses ve görsel kompozisyonu bir araya getiren immersif performansıyla algı süreçlerini inceliyor. Dirgen, görsel mimari ile sesin birleştiği sürükleyici bir mekânsal kompozisyon sunarken Gazelle, ses, görsel ve dijital sistemlerin eş zamanlı geliştiği çok katmanlı bir deneyim yaratıyor.

Eyup Kuş’un projesi KARGA, Wuthering Peace performansıyla derin frekansların ve soyut görsellerin yavaş yavaş açıldığı meditatif bir görsel-işitsel deneyim sunuyor.

Lady Starlight

Keigo Yoshida, bilimsel araştırmaları elektronik ses tasarımıyla kusursuz bir hassasiyetle buluştururken Laurel Halo & Julian Charrière’in ortak projesi Midnight Zone, müzik ve hareketli görüntünün tek bir habitata dönüştüğü yoğun bir görsel-işitsel deneyime davet ediyor. Liam Young, New Planetary Imaginaries başlıklı görsel sunumuyla gezegen ölçeğindeki teknolojileri mercek altına alırken Night Editor, teknoloji, ses ve algının iç içe geçtiği bir görsel-işitsel yolculuk sunuyor. Tonoptik, teknolojik süreçleri sürükleyici görsel-işitsel deneyimlere dönüştürürken Tuce Alba, mimari düşünce, gelenek ve deneysel ses üretimini güçlü bir dinleme deneyiminde buluşturuyor.

10–11 Nisan 2026’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek Sónar Istanbul 2026’nın biletleri, passo.com.tr ve sonaristanbul.com'da satışa çıktı.