Sónar Istanbul'da sahne alacak ilk isimler belli oldu

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiren Sónar Istanbul, 10-11 Nisan 2026'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek özel yıl dönümü edisyonu için elektronik müziğin global yıldızlarından oluşan muhteşem kadrosunu açıklamaya devam ediyor. 10-11 Nisan 2026'da %100 Müzik katkılarıyla ve Kia alt sponsorluğunda Zorlu PSM'de gerçekleşecek festival, on yıllık keşif ruhunu geleceğe taşıyarak, 10. yılını elektronik müziğin dünya çapındaki öncü isimlerinden oluşan etkileyici bir kadroyla taçlandırmaya hazırlanıyor.

Festivalin Yıldızlarla Dolu Kadrosunun İlk İsimleri Açıklandı!

Daha önce tekno dünyasının kraliçesi Charlotte de Witte'in festivalde yer alacağını duyuran Sónar Istanbul, bir diğer global yıldız Eric Prydz'ı da line-up'ına ekleyerek 10. yılında iki dev isimle müzikseverleri selamlıyor. Duygusal derinliğiyle Apparat, neşeli dünya ritimleriyle Polo & Pan, ileri teknik performanslarıyla Stef Mendesidis ve Cora Novoa, deneysel ses manzaralarıyla Novi_sad eşlik edecek. Festivalin kulüp enerjisi ise Gerd Janson'ın house seçkileri, LOVEFOXY'nin canlı seti ve CEM & SALOME'un özel b2b performansıyla zirve yapacak. Bu kapsamlı program, Sónar'ın keşif ve senteze dayalı vizyonunu yansıtırken, aynı zamanda açık çağrıyla sanatçılarını bekleyen Sónar+D Istanbul ile teknoloji ve dijital kültürün geleceğine de 10-11 Nisan'da Zorlu PSM'de odaklanmaya hazırlanıyor.