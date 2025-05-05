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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sneaks Up yatırım aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Sneaks Up yatırım aldı

        Spor moda perakende markası Sneaks Up, Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi ve Lycian Capital-Azimut Grubu ortaklığı tarafından yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:09
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        Sneaks Up yatırım aldı
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        Spor moda perakende markası Sneaks Up, Türkiye genelindeki 65’in üzerinde mağazası ve e-ticaret kanalı ile 10’uncu yılının sonunda yeni ortaklığa imza attı.

        Lycian Capital ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi’nin yönetimindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yapılan ve Deloitte Türkiye’nin satıcı taraf danışmanı olarak hizmet sunduğu yatırım, Sneaks Up’ın Türkiye’de yeni mağaza yatırımları ile büyümesine ve uluslararası büyüme stratejisi ile global spor moda perakende markasına dönüşmesine yardımcı olacak.

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        Yatırıma ilişkin konuşan Sneaks Up CEO’su ve Kurucu Ortağı Mustafa Ünal, "Yeni ortaklığımız ile markamızın kurumsal dönüşümüne hız kazandırırken, yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza yatırımları, distribütörlükler, yeni marka ve iş ortaklıkları ile büyüyerek spor moda perakende ekosistemimizi güçlendireceğiz" dedi.

        Özgür Temel-Mustafa Ünal-Murat Salar-Gökhan Arıkoç
        Özgür Temel-Mustafa Ünal-Murat Salar-Gökhan Arıkoç

        Azimut Türkiye CEO’su Murat Salar da, "Sneaks Up’ın spor perakende sektöründeki güçlü konumu ve ayakları yere basan büyüme yolculuğu, bu işbirliği kararını almamızı kolaylaştırdı. Bu yatırım ile, Sneaks Up’ın rekabet gücünü artırarak, hem iç pazarda hem uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

        Lycian Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Gökhan Arıkoç ise, yatırımın Sneaks Up’ın büyümesini hızlandırmak ve pazardaki liderliğini pekiştirmek için bir imkan sunduğunu belirtti.

        Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özgür Temel ise şunları ekledi, "Sneaks Up’ın perakende sektöründeki yenilikçi vizyonu ve sektöre kattığı değer, bize önemli bir yatırım fırsatı sundu. Ortaklığımızın halihazırda güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olan Sneaks Up için etkili bir itici güç olacağından hiç şüphem yok."

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