Sneaks Up yatırım aldı

Spor moda perakende markası Sneaks Up, Türkiye genelindeki 65’in üzerinde mağazası ve e-ticaret kanalı ile 10’uncu yılının sonunda yeni ortaklığa imza attı.

Lycian Capital ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi’nin yönetimindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yapılan ve Deloitte Türkiye’nin satıcı taraf danışmanı olarak hizmet sunduğu yatırım, Sneaks Up’ın Türkiye’de yeni mağaza yatırımları ile büyümesine ve uluslararası büyüme stratejisi ile global spor moda perakende markasına dönüşmesine yardımcı olacak.

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Yatırıma ilişkin konuşan Sneaks Up CEO’su ve Kurucu Ortağı Mustafa Ünal, "Yeni ortaklığımız ile markamızın kurumsal dönüşümüne hız kazandırırken, yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza yatırımları, distribütörlükler, yeni marka ve iş ortaklıkları ile büyüyerek spor moda perakende ekosistemimizi güçlendireceğiz" dedi.