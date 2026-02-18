Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sneijder, Galatasaray'ın tarihi galibiyetini yorumladı: Güzel bir kartvizit! - Futbol Haberleri

        Sneijder, Galatasaray'ın tarihi galibiyetini yorumladı: Güzel bir kartvizit!

        Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus galibiyetini Hollanda basınına değerlendirdi. Hollandalı eski futbolcu, Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Ama şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit" yorumunu yaptı.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:42 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:42
        1

        Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyeti Hollanda'da yayın yapan Ziggo kanalında yorumladı.

        2

        Sarı-kırmızılıların Avrupa'da kendisini ispat etmesi açısından bu galibiyetin güzel bir kartvizit olduğunu belirten Sneijder, turun henüz geçilmediğini ve rövanlta her şeyin olabileceğini de sözlerine ekledi.

        İşte Sneijder'in açıklamaları:

        3

        "İLK YARIDA 10 KİŞİ KALMALILARDI"

        "Juventus'un daha ilk yarıda 10 kişi kalması gerekiyordu. McKennie, Sallai'ye vurmuştu. Bu kırmızı kartlık bir hareket. VAR'ın bu durumda müdahale etmemesini garip buluyorum. Alman VAR, Hollandalı hakem. Kötü bir kombinasyon."

        4

        "GÜZEL BİR KARTVİZİT"

        “Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Ama şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit."

        5

        "HALA BİR RÖVANŞ VAR"

        "Galatasaray maç boyunca ne olursa olsun oynamaya devam etti. Ama yine de önlerinde hala bir rövanş maçı var. Galatasaray için çok mutluyum."

        6

        "LANG GÖRÜNMEZDİ AMA 2 GOL ATTI"

        "Maçı gerçekten analiz etmek gerekirse, Noa Lang iki gol attı ama maç boyunca görünmezdi. Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmaz. 5-2 kazandın, iki gol attın."

        7

        "NAPOLİ'DE 'KAFAMIZ ÇALIŞMIYOR' DİYECEKLER"

        "Yarın Napoli'de tüm gazeteler şöyle yazacak: ‘Yanılmışlar, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor.’ "

