        Soba patlaması can aldı! | Son dakika haberleri

        Soba patlaması 4 ay sonra can aldı!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hasan Yüntem, 4 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti

        Giriş: 06.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada ağır yaralanan vatandaş, yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay 12 Ocakta Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında meydana gelmişti.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Dükkanda sobada sıkışma sonucu patlama yaşanmış, olayda 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Hasan Yüntem (77), yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

