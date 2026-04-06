Soba patlaması can aldı!

Soba patlaması 4 ay sonra can aldı!
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hasan Yüntem, 4 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti
Giriş: 06.04.2026 - 11:36
İHA'nın haberine göre olay 12 Ocakta Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında meydana gelmişti.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Dükkanda sobada sıkışma sonucu patlama yaşanmış, olayda 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Hasan Yüntem (77), yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
