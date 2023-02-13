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Haberler Gündem 3. Sayfa Sobayı yakmak isteyen kadın yanarak can verdi
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Sıvı tutuşturucu sobayı yakmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Amasya'da sıvı tutuşturucu ile sobayı yakmak isteyen kadın alevlerin arasında kaldı. Kendisine müdahale etmek isteyen eşi ile birlikte yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Sobayı yakmak isteyen kadın yanarak can verdi
İHA

Amasya'da sobayı yakmak isterken alevler arasında kalan Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinin Yemişen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Saliç Yıldız (59), evinde sobayı sıvı tutuşturucu ile yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı. Eşine müdahale etmeye çalışan Osman Yıldız ellerinden yaralandı. Çift, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan kadın ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Saliç Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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