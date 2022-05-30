Sodyum eksikliği belirtileri 0:00 / 0:00

İnsan sağlığı için olmazsa olmaz mineraller arasında yer alan sodyum, hücre dışında yer alan sıvı hacminin korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda kan basıncı ve hacmi için de önemli bir yere sahiptir. İnsan vücudunda en çok bulunan minerallerden biri olan sodyum vücuttaki baz ve asit dengesini sağlarken eksikliği durumda sağlık sorunlarına yol açar. Peki, sodyum eksikliği nedir? Yetişkin bir bireyin günlük alması gereken sodyum miktarı nedir?

Sodyum Eksikliği Nedir?

Sodyum eksikliği neden olur? sorusu kişilerin en çok merak ettiği konuların arasında yer almaktadır. Sodyum vücutta en çok bulunan mineral olmasına karşın bazı durumlarda eksilebilir. Bunların başında ise yüksek derecedeki terleme ve yetersiz sıvı alımıdır. Sodyum düşüklüğü eğer yüksek seviyelere ulaşırsa burada hiponatermi denilen hastalık meydana gelir.

Sodyum Eksikliği Nasıl Geçer?

Sodyum eksikliği tespit edildikten sonra farklı yöntemler ile bu eksikliğin tamamlanması sağlanır. Sodyum eksikliği tedavisi için serum tercih edilebilir. Sodyum eksikliği sonrasında kişilere serum yolu ile sodyum verilebilir. Bu tedavi yöntemi değerler yükselene kadar devam eder. Bunun yanı sıra yüksek miktarda tuz alımının yapılması sağlanır ve maden suyu tüketimi önerilir.

Sodyum eksikliği tüketilen gıdalar aracılığı ile de normal değerlere ulaşabilir. Balık, süt ve süt ürünleri, havuç ve biber gibi besinler sodyum açısından oldukça zengindir. Sağlıklı bir bireyde sodyum değerleri 135 ila 145 mEq/L olmalıdır. Eğer kişilerin sodyum değeri 135 mEq/L ve alt seviyesinde olursa kişi takviye desteği almalıdır.

Sodyum Düşüklüğü Belirtileri

Sodyum kan basıncı ve sinirlerin iletilmesini sağlayan bir mineraldir. Bu yüzden vücutta sodyum düşüklüğü meydana geliyor ise fiziksel olarak da psikolojik olarak da yan etkiler kendini göstermeye başlar. İşte sodyum düşüklüğünün belirtileri :

Sinir sisteminde tutulmalar meydana gelir.

Kişi yorgun ve halsiz hisseder. Bu yüzden uykulu bir halde günü geçirir.

Kaslarda ağrı ve kramplar meydana gelir.

Oryantasyon bozukluğunun yaşanmasına sebep olur.

Refleks bozuklukları ortaya çıkar. Ani bayılmalar yaşanabilir.

Komaya kadar süreç gidebilir.

Sodyum Eksikliği Tansiyonu Yükseltir Mi?

Sodyum düşüklüğü tansiyonu yükselmesine değil düşmesine sebep olur. Eğer sodyum miktarı vücutta fazla birikirse damarlarda çoğalık ve basınca bağlı tansiyonu yükseltir. Sodyum düşüklüğü olursa tansiyon düşer. Bu yüzden kanda bulunan sodyum dengesini korumalı ve buna göre gün içindeki sodyum miktarını karşılayacak besileri tüketerek sıvı alımını da sağlamalısınız.

Sodyum Eksikliği Hastalıkları Neler?

Sodyum eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar sodyum düşüklüğünün oranına göre değişiklik gösterir. Orta seviyelerde gerçekleşen sodyum düşüklüğünde kişilerde titreme meydana gelebilir, baş ağrısı hissedilebilir. Bunun yanı sıra kaslarda istemsiz kasılma ve kramplar da yaşanır. Orta seviyedeki sodyum düşüklüğünde kişide uyku ve yorgunluk hali de yükselir. Ancak sodyum düşüklüğü çok alt seviyelere ulaştıysa bu kişiler için oldukça tehlikeli bir durumdur. Hiportemi ile birlikte kişide bayılmalar meydana gelebilir. Hatta komaya sebebiyet vererek bu durum ölümle de sonuçlanabilir.