Sofia Richie ikinci çocuğunu dünyaya getirdi
Ünlü model Sofia Richie, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Richie, doğum haberini sosyal medyada paylaştı
Giriş: 26.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin model kızı Sofia Richie, ikinci çocuğunu kucağına aldı. 27 yaşındaki model ve eşi Elliot Grainge, geçtiğimiz sonbaharda ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
Richie, bu yılın başlarında düzenlediği bebek partisinde bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.Elliot Grainge ve Sofia Richie
18 Mart'ta doğum yaptığını duyuran ünlü model, iki çocuğunun fotoğrafını, yüzlerini göstermeden sosyal medyada paylaştı.
Bebeğinin adını 'Henry Cecil Grainge' olarak açıklayan Richie, paylaşımında, "Hayatımın aşkları” notunu düştü.
Richie ve Grainge çifti, 2023'te evlendi ve Mayıs 2024'te kızları Eloise Samantha Grainge dünyaya geldi.Sofia Richie ve şarkıcı babası Lionel Richie
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ