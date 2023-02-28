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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu

Felaketin yaşandığı Hatay'dan yeni görüntüler geliyor. Kentte Hasan Akıncı adlı depremzede, ailesiyle birlikte şoförlük yaptığı otobüste yaşamaya başladı

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DHA
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Hatay Antakya'da yaşayan 7 kişilik Akıncı ailesinin evleri, ilk depremde ağır hasar gördü.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    DHA'nın haberine göre Hasan Akıncı 5 çocuğu ve eşiyle apartmandan çıkmayı başardı.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Sokakta kalmamak için 17 yıllık şoförlük yaptığı halk otobüsünü ev hale getiren Hasan Akıncı, yer yatağı için koltukları söktü, camları battaniye ile kapattı. Otobüse elektrik çekerek, ısınma sorununu da çözdü.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Çocuklar sıkılmasın diye otobüse televizyon bile getirdi. En küçüğü 3 yaşında 5 çocuğu olan Akıncı, banyo ve tuvaleti ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları için, konteyner ev istediklerini söyledi.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Depremden sonra Antakya'nın Madenboyu Mahallesi'ne geçtiklerini anlatan 48 yaşındaki Hasan Akıncı, 17 yıldır halk otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Deprem anını felaket olarak ifade eden Akıncı, şunları kaydetti: "Pazar günü nöbetçiydim yorgundum. Eve geldim normalde hep park alanı bulurum, o gece yoktu. Mahalleyi dolaştım, park yeri bulamadım yakıtım da yoktu. Yakıt aldım benzinlik yanında da park yeri bulamayınca evin 500 metre ilerisinde boş bir alana park ettim. Zaten arabayı mahalleye bıraksaydım, bütün binalar çöktüğü için pert olacaktı."
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    "Eve gelip uyudum, depremin sarsıntısıyla uyandım. Kıyamet gibiydi, evin odalarında çocukların peşine koştum. Hangisine yetişeceğime şaşırdım. Sallantı durduktan sonra çıkmak için aşağıya koştuk. Duvarlar patlamıştı her yer kırık cam ve fayanstı. Karanlıkta nereye bastığımızı bilemiyorduk, dışarı çıktık elimiz ayağımız kandı. Apartmanın çıkışındaki demir kapı, deprem nedeniyle sıkışmıştı açamadık. Komşular da oraya yığılmıştı. İkinci katın balkonundan sokağa atladım, kapıyı dışarıdan tekmeleyerek, açtım. Çok şükür komşuları ve ailemi sağ salim çıkardım."
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    "HER APARTMANDAN, KAPIDAN, PENCEREDEN YARDIM ÇIĞLIKLARI GELİYORDU"

    Ailesini ve komşularını otobüse bindirdiğini söyleyen Akıncı, "Otobüse geçtik, komşuları da içeriye aldım. Mahallede her apartmandan, kapıdan, pencereden yardım çığlıkları geliyordu. Yaşlıları, kadınları ve çocukları otobüse yerleştirdikten sonra, o insanlara gençler olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ses gelen her apartmana gittik, 10-15 kişiyi çıkardık diye hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

    Şimdi ailesiyle halk otobüsünde yaşadıklarını belirten Akıncı, "Önceden elektrik yoktu otobüste bir şey yapamadık ama, şimdi bir düzen kurduk. Çocuklar televizyon seyrediyor, ısıtıcı var. Fazla olan birkaç koltuğu söküp bir yol açtık, şükür şu anda idare ediyoruz. Battaniye, yorgan, yastık gibi eşyaları 3-4 gün sonra, kendi malımızı çalar gibi, eve gidip hızlıca alıp çıktık. Antakya merkezden köyümüze geldik, şimdilik buradayız. Konteyner evler kuruyorlar ama köyümüzü, eşyamızı, ailemizi bırakıp gidemeyiz. Bulunduğumuz yere konteyner ev kurulursa iyi olur. Yoksa otobüste yaşamaya devam edeceğiz. Rahat değil ama idare edeceğiz, en ufak bir sallantıdan korkuyoruz, buna da şükür" dedi.
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler
  • Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler

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