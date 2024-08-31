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        Haberler Bilgi Spor SOFYAN AMRABAT KİMDİR? Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

        Sofyan Amrabat kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

        Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir büyük transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat'ın futbol kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sofyan Amrabat kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve hangi mevkide oynuyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:10
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        Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat kariyeri, başarıları ve hayatı ile gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray’da top koşturan Nordin Amrabat’ın kardeşi Sofyan Amrabat’ı renklerine bağladı. Amrabat, yeni sezonda kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Futbol kariyerine Zuidvogels altyapısında başlayan yıldız oyuncu, önemli takımların formasını giydi. Peki Sofyan Amrabat kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi takımlarda oynadı?

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        SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

        Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 tarihinde Hollanda’da dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Amrabat, orta sahada görev yapmaktadır.

        Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncu kariyerinde Feyenoord, Club Brugge, Hellos Verona, Fiorentina, Manchester United gibi takımların formasını giydi.

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        Futbola Hollanda'da başlayan Sofyan Amrabat, Utrecht altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

        2 yıllık A takım tecrübesinin ardından Feyenoord'a transfer olan Amrabat, daha sonra Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

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        Club Brugge formasını 1 sezon giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralık giden Amrabat, burada da 1 yıl forma giyip Fiorentina'ya transfer oldu.

        2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu, geçen yılı kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçirdi.

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        Yıldız oyuncu, Premier Lig’de toplam 21 maçta 932 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 327 dakika oynadı.

        Fenerbahçe, Faslı futbolcunun yedinci kulübü oldu.

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        NORDIN AMRABAT'IN KARDEŞİ

        Sofyan Amrabat, Galatasaray’ın eski futbolcularından Nordin Amrabat’ın kardeşidir.

        Fas Milli Takımı’nda 57 kez forma giyen 1.85 metre boyundaki Amrabat, ikili mücadelelerde başarı yüzdesi yüksek, sert ve dayanıklı bir oyuncu olarak biliniyor.

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