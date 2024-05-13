Soğan halkasının yeni rakibi: Mutfağınızda fast food deneyimi yaşatacak cheddar soslu çıtır çıtır kızarmış soğan tarifi!

Tüm soğanlarınızda bu işlemi baştan sona tekrarlayın, daha sonra soğanları su dolu bir kaba alın ve 1 saat kadar soğumaya bırakın.

Bu sırada bir kabın içerisine ununuzu, tuzunuzu, sarımsak tozunuzu, karabiberinizi ve kırmızı toz biberinizi alıp hepsini birbirine karıştırın.