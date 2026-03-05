Soğuk Baklava Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Soğuk Baklava Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Soğuk baklava, temel olarak klasik baklava tekniğiyle hazırlanır ancak şerbetinde süt kullanılması ve üzerine kakao ya da çikolata serpilmesiyle farklılaşır. Geleneksel şerbetli baklavada yalnızca su ve şeker kullanılırken, soğuk baklavada süt ilavesi tatlıya daha hafif ve kremamsı bir yapı kazandırır. Bu sayede tatlı, şerbetli olmasına rağmen boğazı yakmayan, daha dengeli bir tat profiline sahip olur.

Soğuk Baklava İçin Gerekli Malzemeler

Hamur Katları İçin 1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 800 gram) 150 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (isteğe göre Antep fıstığı da kullanılabilir)

Sütlü Şerbet İçin 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı süt 1 su bardağı su

Üzeri için 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı pudra şekeri 80-100 gram rendelenmiş sütlü veya bitter çikolata

Şerbet Nasıl Hazırlanır?

Soğuk baklavanın en önemli farkı şerbetidir. Öncelikle bir tencereye süt, su ve toz şeker alınır. Orta ateşte karıştırılarak şekerin tamamen erimesi sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şerbetin kaynatılmamasıdır. Sadece şeker eriyene kadar ısıtmak yeterlidir. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alınmalı ve oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakılmalıdır. Şerbetin soğuk olması, sıcak baklavayla buluştuğunda doğru kıvamı yakalamak açısından oldukça önemlidir.

Yufkaların Hazırlanışı ve Kat Kat Dizilmesi

Tereyağı küçük bir tavada eritilir ve içerisine sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Bu karışım, yufkaların arasına sürülecek yağdır. Fırın tepsisi hafifçe yağlanır. İlk yufka dikkatlice tepsiye serilir ve üzerine fırça yardımıyla yağ sürülür. Bu işlem her kat için tekrarlanır.

Yaklaşık 18-20 kat yufka bu şekilde üst üste dizilir. Yufkaların aralarının iyi yağlanması, pişirme sonrası katların tek tek ayrılmasını ve çıtır bir yapı oluşmasını sağlar. Ardından iri çekilmiş ceviz içi eşit şekilde her tarafa yayılır. Cevizin homojen dağıtılması, her dilimde dengeli bir lezzet alınmasını sağlar.

Ceviz serildikten sonra kalan yufkalar yine aynı şekilde, her kat arası yağlanarak dizilmeye devam edilir. Toplamda yaklaşık 35-40 kat yufka kullanılmış olur.

Kesme İşlemi ve Pişirme Süreci

Tüm yufkalar dizildikten sonra baklava keskin bir bıçak yardımıyla dilimlenir. Kare, dikdörtgen ya da klasik baklava dilimi şeklinde kesilebilir. Kesim işlemi pişmeden önce yapılmalıdır. Ardından kalan yağ karışımı en üst katın üzerine gezdirilir.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirilir. Baklavanın üstünün altın rengi alması yeterli değildir; alt katmanların da iyice kızarmış olması gerekir. Aksi halde alt kısımlar hamur kalabilir.

Şerbetin Dökülmesi ve Dinlendirme

Fırından çıkan baklavanın ilk harareti yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra, önceden hazırlanıp tamamen soğutulmuş sütlü şerbet kepçe yardımıyla her yerine eşit şekilde dökülür. Şerbet dökülürken acele edilmemeli, her dilimin şerbet alması sağlanmalıdır.

Baklava oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir. Ardından üzeri kapatılarak buzdolabına alınır. En az 3-4 saat, ideal olarak ise bir gece dolapta bekletilmesi önerilir. Bu süre zarfında şerbet tamamen çekilir ve tatlı gerçek kıvamına ulaşır.

Üzeri Nasıl Hazırlanır?

Servis öncesinde kakao ve pudra şekeri karıştırılır ve ince bir süzgeç yardımıyla baklavanın üzerine serpilir. Bu katman tatlıya hem hafif bir bitterlik hem de hoş bir görünüm kazandırır. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş çikolata da eklenebilir. Çikolata, soğuk baklavanın sütlü yapısıyla uyumlu bir aroma oluşturur.

Soğuk Baklavanın Püf Noktaları

Şerbet mutlaka kaynatılmadan hazırlanmalıdır. Sıcak baklavaya soğuk şerbet dökülmelidir. Yufkalar ince ve dikkatli şekilde ayrılmalıdır. Her kat eşit miktarda yağlanmalıdır. Baklava yeterince kızarmadan fırından çıkarılmamalıdır. Dolapta yeterli süre dinlendirilmelidir.

Alternatif Lezzet Önerileri

Ceviz yerine Antep fıstığı kullanarak daha aromatik bir tat elde edilebilir. Şerbet içerisine birkaç damla vanilya özü eklenerek farklı bir aroma kazandırılabilir. Üzerine beyaz çikolata rendesi serpilerek daha sütlü bir tat profili yakalanabilir.

Soğuk baklava, klasik baklavanın yoğun şerbetli yapısından uzak, daha hafif ve modern bir tatlı alternatifi sunar. Özellikle yaz aylarında, davet sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı; doğru teknikle hazırlandığında ev ortamında da pastane kalitesinde sonuç verir. Kat kat çıtır yufkası, sütlü şerbeti ve kakao aromasıyla soğuk baklava hem geleneksel hem de yenilikçi tatlı sevenler için ideal bir seçenektir.