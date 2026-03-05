Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk Baklava Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Soğuk Baklava Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Soğuk Baklava Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Soğuk Baklava Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Geleneksel şerbetli tatlıların en sevilen temsilcilerinden baklava, yıllardır sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak son dönemlerde özellikle yaz aylarında daha hafif, daha sütlü ve daha ferah bir alternatif olarak öne çıkan soğuk baklava, tatlı severlerin favorileri arasına girmiş durumda. Klasik baklavaya göre daha az ağır olması, sütlü şerbeti sayesinde daha yumuşak bir lezzet sunması ve servis edilirken soğuk tüketilmesi bu tatlıyı özel kılıyor. İşte Soğuk Baklava Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Soğuk Baklava Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun tüm detaylarıyla kapsamlı yanıtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk Baklava Tarifi

        Soğuk baklava, temel olarak klasik baklava tekniğiyle hazırlanır ancak şerbetinde süt kullanılması ve üzerine kakao ya da çikolata serpilmesiyle farklılaşır. Geleneksel şerbetli baklavada yalnızca su ve şeker kullanılırken, soğuk baklavada süt ilavesi tatlıya daha hafif ve kremamsı bir yapı kazandırır. Bu sayede tatlı, şerbetli olmasına rağmen boğazı yakmayan, daha dengeli bir tat profiline sahip olur.

        Soğuk Baklava İçin Gerekli Malzemeler

        Hamur Katları İçin 1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 800 gram) 150 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (isteğe göre Antep fıstığı da kullanılabilir)

        Sütlü Şerbet İçin 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı süt 1 su bardağı su

        Üzeri için 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı pudra şekeri 80-100 gram rendelenmiş sütlü veya bitter çikolata

        Şerbet Nasıl Hazırlanır?

        Soğuk baklavanın en önemli farkı şerbetidir. Öncelikle bir tencereye süt, su ve toz şeker alınır. Orta ateşte karıştırılarak şekerin tamamen erimesi sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şerbetin kaynatılmamasıdır. Sadece şeker eriyene kadar ısıtmak yeterlidir. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alınmalı ve oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakılmalıdır. Şerbetin soğuk olması, sıcak baklavayla buluştuğunda doğru kıvamı yakalamak açısından oldukça önemlidir.

        Yufkaların Hazırlanışı ve Kat Kat Dizilmesi

        Tereyağı küçük bir tavada eritilir ve içerisine sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Bu karışım, yufkaların arasına sürülecek yağdır. Fırın tepsisi hafifçe yağlanır. İlk yufka dikkatlice tepsiye serilir ve üzerine fırça yardımıyla yağ sürülür. Bu işlem her kat için tekrarlanır.

        Yaklaşık 18-20 kat yufka bu şekilde üst üste dizilir. Yufkaların aralarının iyi yağlanması, pişirme sonrası katların tek tek ayrılmasını ve çıtır bir yapı oluşmasını sağlar. Ardından iri çekilmiş ceviz içi eşit şekilde her tarafa yayılır. Cevizin homojen dağıtılması, her dilimde dengeli bir lezzet alınmasını sağlar.

        Ceviz serildikten sonra kalan yufkalar yine aynı şekilde, her kat arası yağlanarak dizilmeye devam edilir. Toplamda yaklaşık 35-40 kat yufka kullanılmış olur.

        Kesme İşlemi ve Pişirme Süreci

        Tüm yufkalar dizildikten sonra baklava keskin bir bıçak yardımıyla dilimlenir. Kare, dikdörtgen ya da klasik baklava dilimi şeklinde kesilebilir. Kesim işlemi pişmeden önce yapılmalıdır. Ardından kalan yağ karışımı en üst katın üzerine gezdirilir.

        Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirilir. Baklavanın üstünün altın rengi alması yeterli değildir; alt katmanların da iyice kızarmış olması gerekir. Aksi halde alt kısımlar hamur kalabilir.

        Şerbetin Dökülmesi ve Dinlendirme

        Fırından çıkan baklavanın ilk harareti yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra, önceden hazırlanıp tamamen soğutulmuş sütlü şerbet kepçe yardımıyla her yerine eşit şekilde dökülür. Şerbet dökülürken acele edilmemeli, her dilimin şerbet alması sağlanmalıdır.

        Baklava oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir. Ardından üzeri kapatılarak buzdolabına alınır. En az 3-4 saat, ideal olarak ise bir gece dolapta bekletilmesi önerilir. Bu süre zarfında şerbet tamamen çekilir ve tatlı gerçek kıvamına ulaşır.

        Üzeri Nasıl Hazırlanır?

        Servis öncesinde kakao ve pudra şekeri karıştırılır ve ince bir süzgeç yardımıyla baklavanın üzerine serpilir. Bu katman tatlıya hem hafif bir bitterlik hem de hoş bir görünüm kazandırır. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş çikolata da eklenebilir. Çikolata, soğuk baklavanın sütlü yapısıyla uyumlu bir aroma oluşturur.

        Soğuk Baklavanın Püf Noktaları

        Şerbet mutlaka kaynatılmadan hazırlanmalıdır. Sıcak baklavaya soğuk şerbet dökülmelidir. Yufkalar ince ve dikkatli şekilde ayrılmalıdır. Her kat eşit miktarda yağlanmalıdır. Baklava yeterince kızarmadan fırından çıkarılmamalıdır. Dolapta yeterli süre dinlendirilmelidir.

        Alternatif Lezzet Önerileri

        Ceviz yerine Antep fıstığı kullanarak daha aromatik bir tat elde edilebilir. Şerbet içerisine birkaç damla vanilya özü eklenerek farklı bir aroma kazandırılabilir. Üzerine beyaz çikolata rendesi serpilerek daha sütlü bir tat profili yakalanabilir.

        Soğuk baklava, klasik baklavanın yoğun şerbetli yapısından uzak, daha hafif ve modern bir tatlı alternatifi sunar. Özellikle yaz aylarında, davet sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı; doğru teknikle hazırlandığında ev ortamında da pastane kalitesinde sonuç verir. Kat kat çıtır yufkası, sütlü şerbeti ve kakao aromasıyla soğuk baklava hem geleneksel hem de yenilikçi tatlı sevenler için ideal bir seçenektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatihte raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

        Fatihte, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı. (AA) 

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor