Necmettin Yavuz, "Bu memlekette iş var ama çalışan yok. Günlük 70 kişi çalıştıran biriyim. 7 ay benim yanımda iş var ama kimse gelip çalışmıyor. Eğer devlet büyüklerimiz bu sektöre el atmazsa tarım bitecek. Tarım bittiği zaman bir ülkenin bitişidir. Bugün ben bu memlekette üreticilik yapmasam, Van halkı yazın ortasında bile domatesi 50 TL'den, biberi 70 TL'den alacak. Bu bölgede geçen gün don vurdu marketlerde domates, biber, patlıcan fiyat buldu. Ben burada biberi 25'e verirken marketlerde biber 70 TL oldu. Bu nedenle tarımı ayakta tutmamız lazım. Bir ülkede tarım ve hayvancılık olmasa o memleket bitmiştir" ifadelerini kullandı.