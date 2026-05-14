ŞOK 16 Mayıs 2026 kataloğu yayında: Bu Cumartesi ŞOK markete oto bakım ürünleri geliyor!
ŞOK Market'in 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü geçerli olacak aktüel ürün kampanyası alışveriş severlerin gündeminde yerini aldı. Hafta sonuna özel hazırlanan kampanya kapsamında mutfak ürünlerinden teknolojik cihazlara, otomobil aksesuarlarından oto bakım ekipmanlarına kadar birçok farklı ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kampanyanın broşürü ve güncel fiyat listesi de yayımlandı. İşte ŞOK 16 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar…
ŞOK AKTÜEL 16 MAYIS 2026 KATALOĞU
Araç İçi Yatak: 999 ₺
Oto Şemsiye Güneşlik (79x140 cm): 299 ₺
Makaralı Oto Güneşliği 2'li (36x54 cm): 399 ₺
Direksiyon Koruyucu Güneşlik (42 cm): 79,95 ₺
Ön Cam Metalize Güneşlik (130x60 cm): 59,95 ₺
Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü (2 L): 199 ₺
Oto Yıkama Fırçası Saplı Mop: 299 ₺
Oto Silikon Cam Çekçek: 249 ₺
Oto Yıkama Bezi: 100 ₺
Oto Yıkama Seti (3'lü): 100 ₺
Oto Yıkama Eldiven Bezi: 75 ₺
Cilalı Çizik Bezi (10x10 cm): 69,95 ₺
Fren Balata Temizleme Spreyi (Liqui Moly - 500 ml): 119 ₺
Motor Temizleme Spreyi / Lastik Tamir Kiti (Caldini): 100 ₺
Torpido Bakım Seti 2'li: 75 ₺
Çizik Alıcı Pasta Cila / Pasta Cila (300 g): 75 ₺
Lastik Parlatıcı / Hızlı Cila / Torpido Temizleyici (500 ml): 69,95 ₺
Cilalı Oto Şampuanı (1 L): 69,95 ₺
Yazlık Cam Suyu Mango (3 L): 69,95 ₺
Konsantre Cam Suyu Mango Kokulu (450 ml): 69,95 ₺
Motosiklet Eldiveni: 499 ₺
Oto Güneşlik Brandası (320x235 cm): 449 ₺
Oto Minderi (3 Parça): 249 ₺
Direksiyon Kılıfı (38 cm): 149 ₺
Araç İçi Düzenleyici (17,5x11x11 cm): 149 ₺
Lastik Parlatma Temizleme Aplikatörü: 129 ₺
Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set: 119 ₺
Bel Desteği (39x37x14,5 cm): 119 ₺
Oto Güneşlik Gözlük Klipsi: 100 ₺
Balina Yüzgeci Anten: 100 ₺
Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li: 100 ₺
Oto Karbon Koruma Bandı (5 m x 5 cm): 100 ₺
Araç İçi Çöp Kovası (14x15,5x6,5 cm): 79,95 ₺
Kaporta Göçük Düzeltici (6x7 cm): 59,95 ₺
Kör Nokta Aynası 2'li (5 cm çap): 59,95 ₺
Araç İçi Temizleme Fırçası (9,6x5,2 cm): 59,95 ₺
Seyahat Boyun Yastığı (42x27 cm): 59,95 ₺
Oto Bardak Tutucu: 50 ₺
Cep Telefonu Malzeme Filesi (20x8 cm): 50 ₺
Otopark Numaratör Fosforlu: 39,95 ₺
Akü Takviye Cihazı ve Dijital Hava Kompresörü: 2.190 ₺
Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi (16000 PA): 1.490 ₺
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası (1080P Full HD): 999 ₺
Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Tabancası: 999 ₺
Piranha Motosiklet Interkom Kask Kulaklığı: 999 ₺
Şarjlı Polisaj Makinesi (Aprilla): 849 ₺
Kompresör (Analog Basınç Göstergeli): 699 ₺
Kriko 1,5 Ton Cırcırlı: 599 ₺
Üçgen Reflektör Lambası (Güneş Enerjili/USB Şarjlı): 499 ₺
Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma (12 Renk): 249 ₺
Dijital Lastik Basınç Ölçer: 199 ₺
Araç İçi Hava Nemlendirici: 199 ₺
Uçak Tip Dekor: 199 ₺
Pril Bulaşık Deterjanı Çeşitleri (1405 ml): 99 ₺
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 12'li / Kağıt Havlu 8'li: 95 ₺
Ülker Biskrem 5'li: 89 ₺
Domestos Yüzey Temizleyici Çeşitleri (1500 ml): 85 ₺
Duru Body Scrub Duş Jeli Çeşitleri (650 ml): 119 ₺