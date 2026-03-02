ŞOK 25 Şubat-3 Mart 2026 aktüel ürünler indirimi devam ediyor! Bu hafta ŞOK markette neler var?
ŞOK 25 Şubat-3 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın ŞOK indirimlerinde nevresim takımları, mutfak araç gereçleri, dikey süpürge, şampuan, kağıt havlu yer alıyor. Öte yandan tam buğday unu 69,90 TL, siyah zeytin 129 TL, bal 229 TL, pilavlık pirinç 132 TL'den satışa çıkıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, 25 Şubat-3 Mart 2026 ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu
