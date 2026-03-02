ŞOK 25 Şubat-3 Mart 2026 aktüel ürünler indirimi devam ediyor! Bu hafta ŞOK markette neler var?

ŞOK’ta yeni haftada raflara gelecek kampanyalı ürünler arasında hem ev ihtiyaçlarına hem de soğuk günlere uygun birçok seçenek bulunurken, özellikle mutfak gereçleri ve küçük ev aletlerinde dikkat çeken indirimler öne çıkıyor. Peki ŞOK 25 Şubat-3 Mart 2026 aktüel ürünlerde neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu