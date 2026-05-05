ŞOK 6 Mayıs aktüel kataloğu yayında: Yarın tüm ŞOK marketlerde Anneler günü hediyeleri satışa çıkıyor!
ŞOK marketin 6 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, Anneler günü hediyelerinden temel gıda ürünlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik aletlere, beyaz eşyadan yatak odası malzemelerine kadar birçok ürün alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte ŞOK 6 Mayıs 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü...
ŞOK 6 Mayıs aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde pijama takımı, kadın fular, monogram omuz çantası, cam kahvaltı seti, metal tepsi çerezlik seti, porselen sufle kabı, türk kahvesi makinesi, çelik çay makinesi, kahve ve baharat öğütücü, led işıklı ayna, portatif buharlı kırışık giderici, emaye çaydanlık, 24 parça çatal kaşık takımı, porselen lale kahve fincan takımı, pamuklu pike seti, Anneler günü hediyeleri gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 6 Mayıs 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü ve ürünlerin fiyatları haberimizde...
Mis Dilimli Tost Peyniri 1200 g 389 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 g 215 TL
Üçgen Peynir 100 g 40 TL
Piliç Jumbo Sosis 330 g 85,90 TL
Hatır Türk Kahvesi 100 g 74,90 TL
Anneler günü çiçek aranjmanı 245 TL
Flormar brow up highlighter 199 TL
Flormar precious curl mascara 199 TL
Flormar bb krem 199 TL
Lady club edp 50 ml parfüm 199 TL
Flormar concealer 199 TL
Flormar juicy lip gloss 129 TL
Master colorist saç boyası çeşitleri 129 TL
Pia saç tacı ve bileklik seti 159 TL
Urban care biotin&keratin şampuan 700 ml 199 TL
Morfose keratin saç maskesi 25 ml 19 TL
Morfose milk therapy uçan saç maskesi 25 ml 24 TL
Pia kirpik kıvırıcı 79 TL
Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 400 g 299 TL
Oral-B diş eti bakımı diş macunu 65 ml 69 TL
Yuka kağıt havlu 16'lı 179 TL
Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 249 TL
Felix tavuklu kedi yaş mama 85 g 22 TL
Felix soup tavuklu kedi çorbası 48 g 15 TL
Felix party mix karışık okyanus lezzetleri ödül maması 60 g 47 TL
Whiskas yaş mama balık favorileri 4x85 g 77 TL
Vanish leke çıkarıcı sprey 500 ml 169 TL
Paşabahçe desenli su bardağı 3'lü 199 TL
Paşabahçe desenli meşrubat bardağı 3'lü 219 TL
Paşabahçe heybeli çay bardağı 6'lı 249 TL
Paşabahçe madlen tatlı tabağı 2'li 249 TL
Paşabahçe echo meşrubat bardağı 6'lı 199 TL
Paşabahçe echo kase 4'lü 149 TL
Borcam cam kapaklı kare tencere 175 TL
Bouquet kase 6'lı 199 TL
Frezya büyük servis kasesi 129 TL
Villa patisserie kapaklı servis kasesi 175 TL
Cam kahvaltı seti 15 parça 599 TL
Renkli kurabiye cam tabak 21 cm 100 TL
Arzum practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge 1,850 TL
Arzum okka intenso kapsül kahve makinesi 3,750 TL
Arzum lusso el blender seti 1,899 TL
Arzum okka minio Türk kahvesi makinesi 1,699 TL
Onvo çelik çay makinesi 1,699 TL
Torima kahve ve baharat öğütücü 399 TL
Torima şarjlı vakumlu akne siyah nokta cilt bakım cihazı 299 TL
Win mini makyaj aynası 149 TL
Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 999 TL
Emaye çaydanlık 899 TL
Desenli emaye bakraç 20 cm 599 TL
Emaye kızartma tenceresi 22 cm 499 TL
Emsan İstanbul porselen lale kahve fincan takımı 6 kişilik 899 TL
Hisar 24 parça çatal kaşık takımı 1,499 TL
Hisar buhar kapaklı çelik çaydanlık seti 1,090 TL
Karnıyarık çelik tencere 24 cm 1,090 TL
Derin çelik tencere 22 cm 649 TL
Cam kapaklı çelik sahan 18 cm 649 TL
Lav çay seti 12 parça 349 TL
Win cam vazo 25 cm 100 TL
Dinarsu çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL
Dinarsu çift kişilik pamuklu pike seti 499 TL
Kadın pijama takımı aksesuarlı 499 TL
Kadın pijama takımı aksesuarlı s-m ve l-xl 449 TL
Kadın pijama takımı geniş paça 449 TL
2'li ribanalı bato slip büyük beden 129 TL
2'li ribanalı bato slip 109 TL
2'li ribanalı slip 100 TL
2'li kadın patik çorap desenli 59 TL
Slazenger kadın tek alt geniş paça 399 TL
Kadın fular 75 TL
Kadın kol çantası 299 TL
Kadın monogram omuz çantası 399 TL
Kadın para portföy 149 TL
Apple Macbook Neo 256 GB 13 34.999 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB 79.999 TL
Apple iPhone 17E 256 GB 52.299 TL
Xiaomi Redmi Note 15 256 GB 15.799 TL