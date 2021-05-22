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Şok! Adana’dan kundakçı getirtmiş 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan R.P. ile eşi B.P'ye ait park halindeki otomobiller, 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlardaki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama olayının gerçekleştiği Mimar Sinan sokak ve çevresindeki iş yerleri ile MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 300 saatlik görüntü inceleyen polis, kundaklama olayını şüpheli S.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından Adana'ya kaçtığı tespit edilen S.K, Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, R.P. ile eşi B.P.'ye ait otomobilleri, daha önceden aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle husumetli olan komşusu M.K'nin, D.Ç. aracılığıyla Adana'dan çağırdıkları S.K'ye kundaklattığını belirledi.

S.K'nin olay yerinde daha önce keşif yaptığını, benzini ise D.Ç'nin temin ettiğini belirleyen ekipler, soruşturma kapsamında M.K, D.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.S'yi de Eskişehir'de yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Eskişehir'de, S.K. ise Adana'daki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.