ŞOK aktüel 26 Haziran 2024: Bu hafta ŞOK'a klima, halı koltuk yıkama makinesi ve mobilya geliyor!
ŞOK aktüel 26 Haziran kataloğu yayınlandı. Bu hafta yaşam, elektronik, küçük ev aletleri ve ev mobilyası gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 26 Haziran ile 2 Temmuz arasında satışa çıkacak ŞOK aktüel ürünleri...
ŞOK aktüel 26 Haziran-2 Temmuz 2024 kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'a; halı koltuk yıkama makinesi, klima, orta sehpa, komodin, TV sehpası, elektrikli süpürge ve saksı çeşitleri gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL
Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL
Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL
Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 149 TL
Duş Başlığı Seti 149 TL
Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL
Oval Erzak Kabı 59,95 TL
Üç Bölmeli Saklama Kabı 49,95 TL
Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 69,95 TL
Kek / Pasta Fanusu 119 TL
3'lü Paşabahçe Leia Çay Bardağı 69,95 TL
8 parça Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 129 TL
Büyük Boy Natural Hasır Sepet 199 TL
Kapaklı Orta Boy Natural Hasır Sepet 199 TL
Küçük Boy Natural Hasır Sepet 159 TL
Küçük Boy Natural Sepet 79,95 TL
Orta Boy Natural Sepet 89,95 TL
Büyük Boy Natural Sepet 99,95 TL
2'li Natural Amerikan Servisi 149 TL
Jüt Organizer Kapaklı Kutu 199 TL
Jüt Organizer Kutu 159 TL
Kapı Önü Paspası 59,95 TL
Kaktüs Seramik Aksesuar 39,95 TL
400 ml Yeşil Pipetli Bardak 119 TL
4'lü Kaktüs Bardak Seti 199 TL
380 ml Kaktüs Desenli Mug Termos 299 TL
Kaktüs Desenli Bulaşık Altlığı 29,95 TL
Waffle Kurulama Bezi 49,95 TL
Bosch climate duvar tipi split klima 24.999 TL
Samsung BTU klima 22.999 TL
Baymak Elegant Prime klima 20.999 TL
Karaca defne 7 parça tencere seti 1.899 TL
Karaca 84 par.a çatal kaşık bıçak takımı 3.499 TL
Melo 4 gözlü çok amaçlı dopla 999 TL
Aura dergilik orta sehpa 629 TL
Rine 14 sepetlik çok amaçlı dolap 1.699 TL
Duru Arkalıklı raflı çekmeceli komodin 1.199 TL