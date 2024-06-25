Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 26 Haziran 2024: Bu hafta ŞOK'a klima, halı koltuk yıkama makinesi ve mobilya geliyor!

        ŞOK aktüel 26 Haziran 2024: Bu hafta ŞOK'a klima, halı koltuk yıkama makinesi ve mobilya geliyor!

        ŞOK aktüel 26 Haziran kataloğu yayınlandı. Bu hafta yaşam, elektronik, küçük ev aletleri ve ev mobilyası gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 26 Haziran ile 2 Temmuz arasında satışa çıkacak ŞOK aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel 26 Haziran-2 Temmuz 2024 kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'a; halı koltuk yıkama makinesi, klima, orta sehpa, komodin, TV sehpası, elektrikli süpürge ve saksı çeşitleri gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel kataloğu...

        2

        Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

        Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

        Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL

        Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL

        Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL

        Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL

        Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL

        Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 149 TL

        Duş Başlığı Seti 149 TL

        Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL

        Oval Erzak Kabı 59,95 TL

        Üç Bölmeli Saklama Kabı 49,95 TL

        Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 69,95 TL

        Kek / Pasta Fanusu 119 TL

        3'lü Paşabahçe Leia Çay Bardağı 69,95 TL

        8 parça Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 129 TL

        3

        Büyük Boy Natural Hasır Sepet 199 TL

        Kapaklı Orta Boy Natural Hasır Sepet 199 TL

        Küçük Boy Natural Hasır Sepet 159 TL

        Küçük Boy Natural Sepet 79,95 TL

        Orta Boy Natural Sepet 89,95 TL

        Büyük Boy Natural Sepet 99,95 TL

        2'li Natural Amerikan Servisi 149 TL

        Jüt Organizer Kapaklı Kutu 199 TL

        Jüt Organizer Kutu 159 TL

        Kapı Önü Paspası 59,95 TL

        Kaktüs Seramik Aksesuar 39,95 TL

        400 ml Yeşil Pipetli Bardak 119 TL

        4'lü Kaktüs Bardak Seti 199 TL

        380 ml Kaktüs Desenli Mug Termos 299 TL

        Kaktüs Desenli Bulaşık Altlığı 29,95 TL

        Waffle Kurulama Bezi 49,95 TL

        4

        Bosch climate duvar tipi split klima 24.999 TL

        Samsung BTU klima 22.999 TL

        Baymak Elegant Prime klima 20.999 TL

        Karaca defne 7 parça tencere seti 1.899 TL

        Karaca 84 par.a çatal kaşık bıçak takımı 3.499 TL

        5

        Melo 4 gözlü çok amaçlı dopla 999 TL

        Aura dergilik orta sehpa 629 TL

        Rine 14 sepetlik çok amaçlı dolap 1.699 TL

        Duru Arkalıklı raflı çekmeceli komodin 1.199 TL

        6
        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo