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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel 30 Eylül 2023 kataloğu yayımlandı! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK 30 Eylül 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!

        ŞOK 30 Eylül 2023 kataloğu yayımlandı. ŞOK aktüel kataloğu Cumartesi fırsatları ürünleri belli oldu. Bu hafta 30 Eylül 2023 ŞOK market kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve teknolojik aletler müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:05
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 30 Temmuz 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

        ŞOK 30 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Hot Wheels Moster Truks Arabalar 44,95 TL

        Tekli Arabalar 49,95 TL

        5'li Araba Seti 219 TL

        Şehir Başlangıç Setleri 299 TL

        Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL

        Aktivite Seti 99,95 TL

        Oyuncak Kutusu 99,95 TL

        2 in 1 Puzzle 49,95 TL

        Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL

        Mini Karakterler 29,95 TL

        Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL

        Havuz Oyun Seti 299 TL

        Balerin Bebek 129 TL

        30 cm Bebek 119 TL

        Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL

        Kariyer Bebekleri 149 TL

        Lisanslı Boyama Kitap Çeşitleri 19,99 TL

        Dikkat Geliştiren Kodlama Oyunları Kitap Çeşitleri 24,95 TL

        Etkinlik Kulübü Kitap Çeşitleri 19,95 TL

        5 Yaş Noktaları Birleştirelim Kitap Çeşitleri 19,99 TL

        Muhteşem Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 29,90 TL

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        Samsung No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

        Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 17.479 TL

        Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

        Winex Arcade 2023 Yeni 4K HD Oyun Konsolu 1.699 TL

        Winex 2023 Watch GT3 Max Akıllı Saat 949 TL

        Winex 2023 Watch 7 Series 45 MM Akıllı Saat 829 TL

        Winex T700 42 MM Akıllı Saat 419 TL

        Winex YK5 Pods TWS 5.0 Bluetooth Kulaklık 229 TL

        Winex YK2 Pods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık 499 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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