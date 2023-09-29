ŞOK 30 Eylül 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 30 Eylül 2023 kataloğu yayımlandı. ŞOK aktüel kataloğu Cumartesi fırsatları ürünleri belli oldu. Bu hafta 30 Eylül 2023 ŞOK market kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve teknolojik aletler müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 30 Temmuz 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 30 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hot Wheels Moster Truks Arabalar 44,95 TL
Tekli Arabalar 49,95 TL
5'li Araba Seti 219 TL
Şehir Başlangıç Setleri 299 TL
Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL
Aktivite Seti 99,95 TL
Oyuncak Kutusu 99,95 TL
2 in 1 Puzzle 49,95 TL
Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL
Mini Karakterler 29,95 TL
Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL
Havuz Oyun Seti 299 TL
Balerin Bebek 129 TL
30 cm Bebek 119 TL
Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL
Kariyer Bebekleri 149 TL
Lisanslı Boyama Kitap Çeşitleri 19,99 TL
Dikkat Geliştiren Kodlama Oyunları Kitap Çeşitleri 24,95 TL
Etkinlik Kulübü Kitap Çeşitleri 19,95 TL
5 Yaş Noktaları Birleştirelim Kitap Çeşitleri 19,99 TL
Muhteşem Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 29,90 TL
Samsung No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 17.479 TL
Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
Winex Arcade 2023 Yeni 4K HD Oyun Konsolu 1.699 TL
Winex 2023 Watch GT3 Max Akıllı Saat 949 TL
Winex 2023 Watch 7 Series 45 MM Akıllı Saat 829 TL
Winex T700 42 MM Akıllı Saat 419 TL
Winex YK5 Pods TWS 5.0 Bluetooth Kulaklık 229 TL
Winex YK2 Pods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık 499 TL