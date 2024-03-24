ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 20-26 Mart ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bahçe ve mobilya ürünlerinin dikkat çektiği ŞOK indirimli ürünleri tam liste halinde aratılıyor. Peki bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 20-26 Mart 2024 ŞOK aktüel kataloğu
Giriş: 24.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:36
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ŞOK marketlerde Mart ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; bebekler için mobilya malzemeleri ve dekorasyon ürünleri alıcısını bekliyor. İşte ŞOK 20-26 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
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Mabela Ahşap Bebek Beşiği: 3.999 TL!
Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı: 589 TL!
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Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi: 22.999 TL
Maya Rattan Desen Koltuk: 499 TL
Büyük Tabure: 99.95 TL
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