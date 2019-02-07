ŞOK'ta bu hafta indirimli ne var? sorusu, haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler tarafından soruluyor. ŞOK'ta bu hafta Piyale un uygun fiyatıyla dikkatleri çekerken, gıda ürünleri ve temizlik ürünleri de öne çıkıyor. Vestel tabletin yanında erkek bakım seti, saç şekillendirici, saç kurutma makinesi ve elektrikli cezve elektronik kategorisinde önemli ürünler olarak yer alıyor. Ayrıca tencere tava setinin yanında pek çok mutfak eşyası da bu haftaki indirimli ürünler arasında yer alıyor. ŞOK haftasonu fırsat kataloğunda ise tost makinesi, toprak güveç, televizyon, tencere seti bulunuyor. İşte bu haftaki ŞOK indirimli ürünleri...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Vtab 7810 Tablet 299 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 119 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 64,90 TL

Sinbo Saç Maşası 29,90 TL

Elektrikli Çelik Cezve 44,90 TL

LAV 3’lü Kahve Yanı Su Bardağı 5,99 TL

Su Bardağı 3’lü set 6,99 TL

Çay Seti 6’lı 22,50 TL

Defne Saklama Kabı 4,99 TL

Paşabahçe Oval Tabak 7,99 TL

Yuvarlak Reçellik 6’lı 11,95 TL

Hazneli Şişe 9,95 TL

Kalpli 5’li Çerçeve 5,99 TL

Emaye Barkaç 29,90 TL

Emaye Pişir Sakla 24,90 TL

Emaye Mini Çeşitleri 14,95 TL

Kadın Örme Hırka ve Kazak çeşitleri 17,50 TL