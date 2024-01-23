1 Şurada Paylaş!









ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK'ta onlarca ürün 24 Ocak Çarşamba günü itibarıyla satışa sunuluyor. Beyaz eşya çeşitlerinden mobilyalara kadar onlarca farklı ürün 30 Ocak'a kadar raflardaki yerini koruyacak. İşte 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...