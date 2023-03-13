ŞOK aktüel ürünlerde yeni indirimler alışveriş tekipçilerinin gündeminde yerini aldı. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 11-28 Mart kataloğu ile haftanın fırsatları...