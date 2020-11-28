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Sokağa çıkma yasağı cezası en kadar? Bugün korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak saat 20.00'de başlayıp Pazar günü saat 10.00'da sona erecek ve aynı şekilde Pazar günü saat 20.00'de yeniden başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Peki, sokağa çıkma yasağını ihlal cezası en kadar, kaç TL? işte merak edilen soruların cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.