Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu LGS ve YKS sınavları sebebiyle kısıtlama vardı. Peki, Bu hafta 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı=

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Twitter hesabından; “Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” açıklamasında bulundu. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmesi halinde açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.