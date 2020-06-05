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Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı iptal mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Soruları vatandaşların gündeminde. Normalleşme sürecinin ardından sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

sokağa çıkma yasağı

6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Dün gece 15 ilde hafta sonu yasağı kararı alınmıştı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağı iptali ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde 15 ilde 6-7 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün twitter hesabından, "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum." diyerek sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

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