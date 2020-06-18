20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edilmişti. Vaka sayılarının da artması ile bu hafta sonu yasak olup olmayacağı merak konusu oldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi." diyen Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Vaka sayısında yaş ortalaması, özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla aşağı düştü".

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

En son Mayıs ayının son hafta sonunda büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır" derken, 65 yaş üstü için de "haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecektir." ifadesini kullandı.