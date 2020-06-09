13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile iptal edilmişti. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar 14 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.