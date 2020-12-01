Korona virüsü tedbirleri genişletildi. Bu bağlamda alınan kararlar gereği sokağa çıkma yasağının da kapsamı genişletildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tedbirler genelgesi yayınlandı. İşte, genelgeye göre sokağa çıkma yasağının saatleri ve "Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Bu akşam yani 1 Aralık Salı günü itibariyle sokağa çıkma yasağı bundan böyle hafta içi her akşam saat 21.00'den ertesi gün sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak.



Öte yandan bundan böyle alınan yeni bir karara kadar hafta sonrası tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani Cuma günü saat 21.00'den gelecek Pazartesi günü saat 05.00'e kadar toplamda 56 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak.