Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu tam kapanma sürecinin bitmesine sayılı günler kala merak konusu oldu. Peki, hafta sonu yasakları kalkacak mı? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Tam kapanma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

*Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

HAFTA SONU YASAKLAR KALKACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Cuma saati: 14 Mayıs 2021 Cuma namazı İstanbul'da kaçta kılınıyor? İstanbul namaz vakitleri
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saat kaçta?
KORKUNÇ! Son dakika: Büyükçekmece'de kronomid alarmı! Herkes şikayetçi
GÜNDEMBüyükçekmece'de kronomid alarmı! Herkes şikayetçi
Son dakika: Sarıyer'de denize girenler polisi görünce giyinemeden kaçtı
GÜNDEMPolisi görünce giyinemeden kaçtılar!
Bayramda nereler açık? 2021 Ramazan Bayramı'nda online paket servis saatleri kaçla kaç arası?
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda nereler açık?
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılıyor mu?
GÜNDEMBayramda bankalar açık mı, kapalı mı?
SON DAKİKA: Bursa'da acı olay! Okul müdürü koronaya yenildi
GÜNDEMOkul müdürü koronaya yenildi
Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmesi! Pınar Kaynak'ın babası konuştu! - VİDEO HABER -
GÜNDEMKızı katledilen baba konuştu!
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı! AŞI RANDEVU AL!
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Park halindeyken hareket etti, yayayı ezdi
GÜNDEMPark halindeyken hareket etti, yayayı ezdi
SON DAKİKA! Anonsu duyan oraya koştu - HABERLER
GÜNDEMAnonsu duyan oraya koştu