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Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında PTT ve noter çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Sorusu merak ediliyor. Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma olacağını açıklamıştı. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasıyla Tam kapanma sokağa çıkma yasağında PTT ve noter çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? İşte Tam kapanma sokağa çıkma yasağında PTT ve noter çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında PTT ve noter çalışma saatleri

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki PTT ve noter kapandı mı? İşte haberin detayları...

TAM KAPANMADA PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTERLER AÇIK MI?

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PTT AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında açık konumda olan PTT’ler işlem yapmaya devam edecek. Bu süreçte merkezlerde işlem yapacak olanlarsa çalışma saatlerini araştırıyorlar.

Tam kapanma döneminde PTT’ler 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam edecekler. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek bu uygulama ile zorunlu hizmetler sürdürülmeye devam edecek. Aynı zamanda PTT çalışanları ve görevlileri de sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.

Genelgedeki ilgili madde ise şöyle: Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cem evlerinin dede ve görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler arasında bulunuyor.

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