İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde 25 Aralık'ta kutlanan Noel'e kısa süre kala sokağa atılan köpek, üzgün bakışlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı.

Köpeğin terk edilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, acımasız olay Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından gündeme getirilmişti.

Yaşananların ardından ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg dahil yüzlerce kişi Snoop'u sahiplenmek istedi.

RSPCA'nın bölge yöneticisi Rachel Butler sevindirici gelişmeyi Twitter hesabından duyurarak, köpeğin Herefordshire bölgesinde yaşayan Laurence Squire isimli hayvansever ile yeni hayatına başladığını söyledi.

Snoop için doğru evi bulmanın zaman aldığını belirten Butler, "Köpek başına gelenlerden çok etkilenmişti. Bu yüzden onu tanımak için zaman harcadık, Daha sonra Laurence bizimle temasa geçti ve onun Snoop için mükemmel bir sahp olacağını düşündük" dedi.

NELER YAŞANDI?

İngiltere'de ismi bilinmeyen bir adamın Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğini yol kenarına bırakıp arabasına doğru koşma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Durumu anlayan köpek, sahibinin peşinden koşsa da başarılı olamadı. Yol kenarına bırakılan zavallı hayvanın görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

RSPCA tarafından korunmaya alınan köpeğin güvende olduğu kaydedilirken hayvan hakları topluluğunun bölge yöneticisi Rachel Butler, Huffington Post'a yaptığı açıklamada "Birinin bunu nasıl yapabildiğini anlayamıyorum" dedi.

Veterinerin gözetimi altında tutulan köpeğe Snoop adı verildiği belirtildi.